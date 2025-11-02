أطلقت وزارة الزراعة، بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت، وفي خطوة وطنية تهدف إلى إعادة الحياة والخضرة إلى المدن والقرى اللبنانية، برنامج "تشجير جوانب الطرقات"، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وحضوره، في احتفال أقيم في مبنى النقابة، حضره المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود وفريق عمل الوزير، عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية البروفسورة نادين ناصيف، رؤساء اتحادات بلديات وبلديات وممثلون عن شركات خاصة وجمعيات بيئية ومؤسسات الزراعية ومتخصصون في شؤون البيئة والتخطيط العمراني.

وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أكد الوزير هاني أن المبادرة تأتي ضمن "رؤية الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين نوعية الحياة في لبنان"، وقال: "إن الأشجار ليست مجرد زينة للمدن، بل هي نبض الحياة في شوارعنا وبلداتنا، تلطّف الهواء، وتخفّف الحرارة، وتعيد إلى بيئتنا التوازن والجمال المفقود".

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى "تحويل الشوارع اللبنانية إلى ممرات خضراء وحدائق مصغّرة تحمل أسماء أشجار لبنانية أصيلة مثل الخروب والجوز والكرز والصنوبر، لتصبح ذاكرة خضراء تحفظ هوية لبنان الطبيعية وتربط الإنسان بأرضه وجغرافيته".