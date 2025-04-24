أصدرت وزارة الزراعة نشرة توعوية علمية حول الزراعة المكثّفة للكرز، في إطار البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي، كخيار استراتيجي لتعزيز الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي مستدام في المناطق الجبلية، ولا سيّما في محافظة عكار، جاء فيها: "تعتمد هذه المنهجية على استخدام تقنيات زراعية متطورة تتيح زيادة عدد الأشجار في وحدة المساحة، وتحسين إدارة العمليات الزراعية بما يتماشى مع التغيرات المناخية ومتطلبات السوق.

الكرز المكثّف... مستقبل الزراعة الجبلية

تشير الأبحاث والتجارب الحقلية إلى أن الزراعة المكثّفة لأشجار الكرز، لا سيّما من صنف Sweetheart، تحقق نتائج مبهرة على صعيد الكمية والنوعية، خصوصًا في المناطق ذات المناخ الجبلي المعتدل كعكار.

ويتميّز هذا الصنف بالآتي:

• إنتاج مبكر وغزير، ما يتيح دخول السوق في وقت مثالي وتحقيق أرباح أعلى.

• ثمار ذات جودة متميزة: حجم متوسط إلى كبير، لون أحمر داكن، وطعم سكري غني، ما يجعله مطلوبًا بشدة في الأسواق المحلية والعالمية.

• قابلية عالية للتوضيب والنقل دون فقدان الجودة، ما يُعزز فرص التسويق.

• مقاومة نسبية للتشقّق وتأقلم ممتاز مع البيئة الجبلية، ما يخفف من الخسائر الناتجة عن الظروف المناخية.

الفوائد العلمية للزراعة المكثّفة:

1. رفع الإنتاجية لكل دونم بنسبة تصل إلى 30-50% بفضل تقنيات الزراعة الكثيفة والتقليم المحسوب.

2. تحسين استخدام الموارد المائية عبر اعتماد الريّ بالتنقيط، مما يوفّر المياه ويقلّل من نسب الأمراض الفطرية.

3. سهولة في العمليات الزراعية: كالرشّ والتقليم والقطاف، نتيجة الشكل الهندسي المنظم للأشجار.

4. تجانس المحصول ما يسهّل التوضيب والتسويق، ويزيد من فرص التصدير.

5. عوائد اقتصادية أسرع بفضل سرعة الدخول في طور الإنتاج التجاري، مقارنة بالأنظمة التقليدية.

دعوة للمزارعين في عكار والمناطق الجبلية

تدعو وزارة الزراعة، من خلال مصلحة زراعة عكار، المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي إلى الاستفادة من هذا النموذج الناجح، والانخراط في برامج الإرشاد الزراعي التي تواكب أحدث الممارسات والتقنيات الزراعية.

للاستفادة من الدعم الفني والاستشارات المجانية، يُرجى التواصل مباشرة مع مراكز الإرشاد الزراعي في عكار.

ولأن كل شجرة كرز مزروعة بذكاء، هي استثمار واعد في غدٍ زراعي مزدهر. الزراعة المكثّفة للكرز ليست مجرد تقنية، بل فرصة حقيقية لنقلة نوعية في عالم الزراعة الجبلية".