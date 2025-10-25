أعادت وزارة الزراعة – مصلحة زراعة عكّار، في إطار جهودها المتواصلة لحماية الرموز الطبيعية والحفاظ على الإرث البيئي في لبنان، تركيب السياج الحديدي حول شجرة الأرز المحميّة، وذلك بعد تعرّضه للتعدّي والإزالة من قِبل بعض الأشخاص بهدف التقاط الصور، في تصرّفٍ وصفته المصلحة بـ"غير المسؤول والمرفوض تمامًا".

وأكدت مصلحة الزراعة في بيانٍ أن "هذا الفعل يُعدّ تعدّيًا مباشرًا على رمز وطني وطبيعي"، مشدّدة على أن "أي انتهاك مماثل في المستقبل سيُواجَه بإجراءات قانونية صارمة بحق الفاعلين، حرصًا على صون المواقع البيئية والمحميات الطبيعية".

ودعت المواطنين والزائرين إلى "احترام المعالم الطبيعية والتعامل معها بوعي ومسؤولية"، معتبرة أن "شجرة الأرز ليست ديكورًا للتسلية أو خلفية لالتقاط الصور، بل هي رمز وطنيّ خالد يجسّد هوية لبنان وعراقته البيئية"، ومؤكدة استمرار وزارة الزراعة في جهودها لحماية الثروة الطبيعية في مختلف المناطق اللبنانية".