Apr 12, 2025 4:19 PMClock
اقتصاد
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"الريجي" كمنت لسيارة.. وهذا ما تم ضبطه

 أسفر مكمن نصبته وحدة من جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" لسيارة عن ضبط كميّة من السجائر الالكترونية المهرّبة فيها، في إطار جهود "الريجي" المتواصلة لضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة.
وسطر محضر ضبط  بالمخالف ينظر فيه القضاء المختص.

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