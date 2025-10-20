بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،هاتفيا، تطورات الأوضاع في غزة وجهود إنهاء الحرب وتعزيز جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتم خلال الاتصال الهاتفي يوم الأحد، التأكيد على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فورا عن الشعب الفلسطيني الشقيق والانسحاب الإسرائيلي الكامل.

كما اتفق بن سلمان وماكرون على أهمية البدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وجرى أيضا بحث التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).