المركزية- استعدادات متوازية بدأها نادي الرياضي، سواء لموسم كرة السلة الجديد أو لبطولة أبو ظبي الرياضية الدولية التي ستنطلق في 29 أيلول.

ويقوم الرياضي بتمارينه في المنارة بقيادة المدرب احمد فران، علماً أنه كان حسم ملف لاعبيه الأجانب عقب توقيعه مع الاميركي براين بروفورد الذي سيصل الى لبنان في الأيام المقبلة للإتحاق بالفريق الاصفر.

أما الاجنبيان الآخران، فهما الكرواتي لاعب الارتكاز ايفان بوفا لاعب نادي طبيعة الايراني السابق، والاميركي موريس كامب الذي لعب مع التضامن الزوق في الماضي.

ويشارك في التدريبات اللاعبون اللبنانيون كريم زينون، أمير سعود، بلال طبارة، يوسف غنطوس، كريم نصر، عمر سوبرة، مصطفى عساف، أحمد منصور، على أن يلتحق سيرجيو درويش بالنادي فور انتهاء موسمه في اليابان مع العلم ان درويش وقع لموسمين مع الرياضي.

اما بالنسبة لوائل عرقجي، فهو على الاغلب سيعود الى النادي بعد انتهاء موسمه في السعودية مع نادي العلا، بالاضافة الى لاعب الارتكاز الجنوب السوداني ثون مايكر الذي ربما يعود أيضاً فور انتهاء الموسم في السعودية.

ويذكر ان مايكر وعرقجي يلعبان سويا في السعودية مع نادي العلا الى جانب اللاعب السابق لنادي الحكمة الهداف الاميركي جوناثان غيبسون.