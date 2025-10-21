سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2025 ارتفاعا وقدره 0.60 في المئة بالنسبة لشهر آب 2025. كما سجل التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في شهر أيلول 2025 نسبة 15.06 مقارنة بشهر أيلول من العام 2024.

أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر أيلول على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:

– إرتفاعا في محافظة بيروت وقدره 0,27 في المئة.

– إرتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,90 في المئة.

– إرتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0,16 في المئة.

- إرتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,69 في المئة.

– إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,22 في المئة.

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0,64 في المئة.

يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .