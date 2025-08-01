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الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة تدخل حيّز التنفيذ في 7 آب

 أعلن مسؤول أميركي كبير أنّ الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول سيبدأ سريانها في 7 آب، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محددا أساسا، بحسب "فرانس برس".
وقال المسؤول للصحافيين: "إنّ هذا التأجيل لمدة أسبوع يهدف لمنح الجمارك الأميركية الوقت الكافي للاستعداد لتحصيل هذه الرسوم".

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