المركزية- فيما كان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يعلن من على أرفع منبر دولي، ان "الخطة التي وضعها الجيش اللبناني تطبيقاً لقرار الحكومة بحصرية السلاح، تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية"، جازما ان اللبنانيين قرروا أن يكونَ بلدهم "أرضَ حياةٍ وفرحٍ، ومنصةً لهما إلى منطقتِه والعالم"، وبينما اكد في لقاءاته في نيويورك ان "الخطة الخاصة بسحب السلاح وُضعت لتُنفذ"، كانت ايران تؤكّد انها مستمرة في ارسال السلاح لحزب الله، في تحدّ جديد لقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، ولمواقف اهل الحكم المتمسكة بالسيادة، وبرفض تدخّل اي دولة في الشؤون الداخلية اللبنانية.

الطربق غير مسدود: تزامنا مع الذكرى السنوية الاولى لاندلاع الحرب الاسرائيلية على حزب الله، نفى رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في حديث صحافي وجود طريق "مسدود بالمطلق" لإيصال الأسلحة لحزب الله، الا انه تحدث عن وجود "صعوبات". وأكّد أن "حزب الله حيّ، واليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى، من حيث المعتقدات، والقدرات، والتماسك، والجوانب المادية والمعنوية، لكن هذا "لا يعني عدم وجود تحديات"، على حد تعبيره. وشدّد قالبياف أيضاً على أنّ "الكيان الاسرائيلي لم يتمكن أبداً من التغلب على الحزب، على الرغم من عملية البيجرز الإرهابية والاغتيالات".

علم وخبر؟: هذا الموقف يأتي ساعات قبيل حفل دعا اليه حزب الله في الروشة مساء غد الخميس، في ذكرى اغتيال امينيه العامين حسن نصرالله وخلفه هاشم صفي الدين. وبينما كان يُفترض ان تتم خلال الحفل، اضاءةُ صخرة الروشة بصورتَي الرجلين، أفيد بأن جمعية مقربة من حزب الله تقدّمت بعلم وخبر لتجمّع على الكورنيش مقابل صخرة الروشة لاحياء ذكرى الامينين "وبناء عليه حفاظا على الحريات العامة وحرية التجمع تم اعطاؤهم الاذن من قبل المحافظ شرط الالتزام بعدم قطع الطريق وعدم عرقلة السير والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم انارة صخرة الروشة وعدم بث صور ضوئية عليها وذلك بناء على التعميم الصادر عن رئيس الحكومة نواف سلام". واشارت معطيات اخرى الى ان القوى الأمنية ستنتشر اعتباراً من الغد في محيط منطقة الروشة براً وبحراً لمنع أي مخالفة للقوانين بعد تعميم سلام حول منع استعمال الأماكن العامة دون ترخيص. وافيد ان ثمة تدابير صارمة من القوى الأمنية لمنع أي خرق مشيرة الى ان عناصر مكافحة الشغب ستتواجد في المكان للحؤول دون مخالفة القانون.

الحزب: في المقابل، صدر عن العلاقات الاعلامية في حزب الله ، بيان قالت فيه انه "لم يصدر أي بيان عنها حول النشاط المقرر إقامته يوم غد في الروشة".

سلام – هيكل: وفي انتظار معرفة ما اذا كان الحزب سيلتزم بما جاء في الترخيص، بحيث لا يضيء صخرة الروشة بصورتي نصرالله وصفي الدين، استقبل الرئيس سلام صباح اليوم في السرايا قائدَ الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه الاوضاع العامة. كما استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.

انسحاب الاحتلال: بالعودة الى نيويورك فقد خاطب رئيس الجمهورية المجتمع الدولي مطالبا بانسحاب اسرائيل من الجنوب. فشدد في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة على المطالبة بوقف الاعتداءات الاسرائيلية فورا و"انسحاب الاحتلال من كامل أرضنا وإطلاق أسرانا، الذين لن ننساهم ولن نتركهم، وتطبيق القرار 1701 كاملا. وذلك باستمرار تفويض قوات اليونيفيل في إطار شراكتها مع الجيش اللبناني، لفرض الأمن والاستقرار، لمرحلة انتقالية." وشدد الرئيس عون على فرادة لبنان وقال "هناك واجب إنساني في الحفاظ على لبنان. لأنه إذا سقط هذا النموذج في العيش بين جماعتين مختلفتين دينيا ومتساويتين كليا، فما من مكان آخر على الأرض، يصلح لتكرار تلك التجربة. فإذا زال المسيحي في لبنان، سقطت تلك المعادلة، وسقطت عدالتها. وإذا سقط المسلم في لبنان، انتكست هذه المعادلة أيضا، وانتكس اعتدالها. وإذا سقط لبنان بسقوط أي من الاثنين، سيكون البديل حتما، خطوط تماس "شرقية غربية"، في منطقتنا والعالم، بين شتى أنواع التطرف والعنف الفكري والمادي وحتى الدموي". واكد أن لبنان لا يطلب امتيازا. بل مسؤولية دولية عادلة منصفة، تعيده إلى رسالته، مستقرا للحرية والتعددية معا، واعلن إعادة إحياء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، "كي نؤكد لأنفسنا وللعالم أجمع، أن لبنان قد عاد إلى مكانه تحت شمس الأمم، وإلى مكانته في الأمم المتحدة، منبرا لقيم الإنسان والإنسانية." ودعا الرئيس عون العالم الى عدم ترك لبنان.

لجنة الاشراف تجول: في غضون ذلك، وفي وقت جال رئيسُ لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النّار المنتهية ولايته وخَلَفُه، برفقة وفد عسكري من السّفارة الأميركيّة والجيش اللّبناني، في منطقة جنوب اللّيطاني، وبينما حلّقت المسيرات الاسرائيلية على علو منخفض فوق كل المناطق اللبنانية ولا سيما منها الضاحية الجنوبية لبيروت، اعلنت الناطقة الرسمية بإسم" اليونيفيل" كانديس آرديل ان "مسيّرة إسرائيلية سقطت أمس داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولم يُصب أحد بأذى". وأضافت "كما هو الحال مع جميع مسيّرات الجيش الإسرائيلي وغيرها من الطلعات الجوية فوق جنوب لبنان، يُعد هذا انتهاكاً للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية". ولفتت الى أن "اليونيفيل تأخذ أي تدخّل أو تهديد ضد أفرادها أو منشآتها أو عملياتها على محمل الجد، وستحتج رسمياً على هذا العمل".

الهيئة والقانون: في الداخل، قفز الاستحقاق النيابي الانتخابي الى واجهة الحدث. فقد ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب لتحديد جدول اعمال جلسة تشريعية ستعقد الاثنين المقبل. ورغم مطالبة 61 نائبا بإدراج القانون المعجّل المكرر المرتبط بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، فإن الامر لم يحصل. انطلاقا من هنا، يبحث النواب الموقعون خياراتٍ تصعيدية، منها الانسحاب من اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب وتعليق المشاركة فيها، وقد اعتبروا أن مناقشة قانون معجّل مكرّر في اللجنة قبل عرضه على الهيئة العامة يشكل مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يفرض أن يمرّ القانون على الهيئة العامة أولاً ومن ثم يحال على اللجنة بحال سقوط صفة العجلة عنه.

القوات والكتائب: ليس بعيدا، استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، سفير بريطانيا في لبنان هاميش كويل. وتناول المجتمعون مواضيع عدة في مقدمتها، الانتخابات النيابية المقبلة حيث أبدى رئيس القوات إصراره على حصولها في موعدها ورفضه أي تأجيل لهذا الاستحقاق الدستوري. كما أكد جعجع "أن الشعب اللبناني بأكمله يقف وراء الجيش اللبناني دعما له في إنجاز المهمات التي أوكلتها الحكومة له"، مشددا على "أهمية إلتزام قرار الحكومة حول حصرية السلاح والإنتهاء من كل سلاح غير شرعي للانتقال إلى مرحلة الإصلاح وبناء الدولة الفعلية"... كما زار كويل الصيفي حيث أكد له رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل "أهمية أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال حصر السلاح بيد الجيش وتنفيذ القرارات الدولية، مشدداً على ضرورة تفعيل قرارات الحكومة وجعلها نافذة". كما شدّد على "ضرورة دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها الضامن الوحيد لحماية الاستقرار". واعتبر رئيس الكتائب أنّ "إنهاء ملف السلاح يشكّل مدخلاً أساسياً للشروع في إعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي". كما جرى التطرق إلى ملف الانتخابات، حيث أكد الجميّل "تمسّك الكتائب بحق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لـ 128 نائباً في مجلس النواب، باعتبار أن مشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية حقّ ثابت كفله القانون".