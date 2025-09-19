ينتقل النشاط الرئاسي من لبنان إلى الولايات المتحدة، حيث يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون غدا السبت إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80. وعلمت «الأنباء» أن كلمة لبنان أمام الجمعية العامة سيلقيها الرئيس عون الأربعاء المقبل، وهي باتت جاهزة وتلاقي في عناوينها العامة الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية أمام القمة العربية- الإسلامية الطارئة التي انعقدت في العاصمة القطرية (الدوحة)، وفيها تأكيد على مواقف لبنان الثابتة.

وفي المعلومات أيضا، أن الرئيس عون سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة اجتماعات عدة من بينها موعد مؤكد مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فيما ثمة مواعيد أخرى هي في طور التأكيد ولن تشمل المسؤولين الذين سبق أن التقاهم في الدوحة. وسيجدد الرئيس عون في كل لقاءات نيويورك على مواقف لبنان من مواضيع عدة مرتبطة باعتداءات إسرائيل المستمرة على الجنوب وعدم التزامها تطبيق القرار 1701، إلى موضوع حصرية السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وعلمت «الأنباء» أيضا أن زيارة الرئيس عون إلى نيويورك ستستمر عدة أيام، علما أن عقيلته نعمت عون سترافقه في الزيارة حيث ستكون لها محاضرة ومشاركات معينة في نيويورك.

"الأنباء الكويتية"