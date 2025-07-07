أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح بزشكيان أن بلاده لا ترى "أي مشكلة" في استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي إذا ما عادت الثقة بين البلدين.

وكشف الرئيس الإيراني، في مقابلة مع الصحافي الأميركي تاكر كارلسون، عن وجود أزمة ثقة مع واشنطن، متسائلا "كيف تتأكد إيران من عدم إعطاء واشنطن الإذن لإسرائيل لمهاجمة إيران مرة أخرى".

واتهم بزشيكان، إسرائيل بمحاولة اغتياله بدون أن يحدد تاريخ المحاولة.

وقال الرئيس الإيراني خلال المقابلة: "حاولوا، نعم. تحركوا على هذا النحو، لكنهم فشلوا"، مضيفا "لم تكن الولايات المتحدة من يقف خلف محاولة قتلي. كانت إسرائيل. كنت في اجتماع.. حاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد الاجتماع فيها"، مؤكدا "كانت هذه إسرائيل"، بحسب ترجمة لتصريحاته من الفارسية.

ولم يوضح بزشكيان ما إذا كانت محاولة الاغتيال وقعت خلال الحرب التي دارت بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران)، نقلا عن "فرانس برس".

وقصفت واشنطن 3 مواقع نووية إيرانية خلال الحرب بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل في يونيو (حزيران).

وشنت إسرائيل في 13 يونيو (حزيران) حربا على إيران لمنعها من حيازة سلاح نووي، وهو ما نفته طهران مرارا.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل مسؤولين عسكريين كبار وعلماء في البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت السلطة القضائية الإيرانية بأن الحرب أسفرت عن مقتل 936 شخصا على الأقل.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقفا لإطلاق النار بين البلدين في 24 يونيو (حزيران).

وأعادت إيران، الخميس الماضي، فتح مجالها الجوي بالكامل بعدما أغلقته في اليوم الأول من الحرب.