وصل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر في زيارة تستمر لعدة أيام.

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار العلمين مساء اليوم، نظيره الإماراتي، "الذي يحل ضيفا عزيزا على بلده الثاني مصر، في زيارة أخوية تمتد لعدة أيام".

وصرح المُتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي "رحب بضيف مصر الكبير، مؤكدا ما يحظى به رئيس دولة الإمارات من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها، استكمالا للعلاقة التي رسّخها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى عموم الشعب المصري".

كما أكد السيسي، وفق المتحدث، "قوة ومتانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين"، مضيفا أن بن زايد، ثمن من جهته العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين.

وتأتي زيارة بن زايد لمصر بعد أيام من زيارة سريعة أجراها السيسي إلى السعودية حيث التقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وناقشا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.