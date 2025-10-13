المركزية - في اطار جولته على اتحادات البلديات والبلديات والجمعيات البيئية في لبنان، زار وزير البيئة الأسبق في مصر والرئيس الإقليمي "لاتفاقية بازل" مصطفى حسين كامل منطقة الشمال بلقاء مع رئيس بلدية شكا كابي بطرس وأعضاء المجلس البلدي حيث اطلع منه على حاجات بلدة شكا المعروفة بمستوى التلوث البيئي العالي الأضرار، وبعد التداول بأفضل طرق المعالجة انتقل كامل والوفد المرافق الى لقاء بيئي موسع في مجلس إنماء شكا حيث استقبله رئيسه سيمون غطاس ورئيس هيئة حماية البيئة في شكا بيار أبي شاهين.

حضر اللقاء: ممثل وزارة البيئة بليغ اسماعيل، ممثلو اتحادات بلديات أقضية البترون والكورة وزغرتا، رئيس بلدية شكا كابي بطرس وعدد من الأعضاء، رؤساء بلديات ومخاتير، عدد كبير من الخبراء والناشطين البيئيين، رئيس هيئة حماية البيئة في شكا بيار أبي شاهين والاعضاء، رئيس مجلس انماء شكا سيمون غطاس، أطباء، مهندسون، ممثلو جمعيات وعدد من الإعلاميين ومشاركين.

بداية مع النشيد الوطني وكلمة تقديم من عضو اللجنة التقنية البيئية ولجنة الصحة في بلدية شكا جيسيكا نجم، التي رحبت بالحضور ونوهت بضيف اللقاء الوزير السابق الدكتور كامل لالتزامه الدائم بدعم العمل البيئي من خلال "اتفاقية بازل" وبالرئيس أبي شاهين المنظم لهذا اللقاء وكونه يعتبر خزان المعلومات البيئية في شكا والشمال.

ابي شاهين: رئيس هيئة حماية البيئة في شكا بيار ابي شاهين القى كلمة جاء فيها: "كأنه مكتوب على هذه المنطقة أن لا تتحرر من مسلسل الأمراض المستعصية وأن تكون ملوثة وتتحمل أثقال الصناعات وأكثرها تلويثا. هي المظلومة لأنها كانت الأجمل وملقبة بالوجه الإلهي وهي الأحلى بشواطئها وبكورتها الخضراء. والمعنيون بالأمر للأسف يتلهون بأمور كثيرة والمطلوب واحد وهو ازالة اسباب المرض وهي معروفة وواضحة أولها وأهمها الأميانت وحصيلته أكثر من ٣٠٠ ضحية والعداد لا يتوقف وبالاضافة لغبار شركات الأسمنت وغيرها والبتروكوك بأكثر من ٦% كبريت غير معروف المصدر والزيوت المستعملة التي تحرق بالافران دون تكرير ولا من ينادي.

وأضاف أن لقاءنا اليوم هو لمناقشة واقع التلوث الصناعي في بلدتنا شكا العزيزة علينا جميعا وسيكون تعاوننا مع مركز بازل الاقليمي بهدف إيجاد تطوير لحلول عملية ومستدامة لإدارة النفايات الصناعية والخطرة وبهدف تحسين جودة الحياة وكون هذه الاتفاقية هي بيئية ودولية وتهدف لحماية صحة الإنسان والبيئة من الأثار الضارة لتلك النفايات وهي تعمل على تنظيم حركتها بين الدول ومنع رميها بشكل عشوائي.

كامل: وزير البيئة الأسبق في مصر ومدير مركز بازل الاقليمي مصطفى كامل شرح الاتفاقية وأهميتها لبلديات لبنان وشكا بشكل خاص. وتحدث عن الوضع البيئي في المنطقة وعن الدور الرئيس للمركز في كيفية مساعدة البلدان النامية وما هي الرؤية والرسالة والوظائف الأساسية، واهدافه من خلال تطبيق النظام العالمي ودور المراكز الأخرى. وأضاف بأنه حاليا هنالك ٢٢ دولة مستفيدة وهي من غرب أسيا وأفريقيا. واتفاقية بازل اقرت في سنة ١٩٨٩ ودخلت حيز التنفيذ في العام ١٩٩٢. و سيكون في لبنان التصويب على المثال الواقعي وهو كيفية مكافحة حالة الاسبستوس كون الأبنية التربة تحتوي عليه وإعطاء الإرشادات التقنية لذلك.

ثم أجاب على جميع الأسئلة المتعلقة بالتلوث والنفايات والحلول البيئية المستدامة وعلى مناقشة القضايا البيئية الراهنة.

وفي الختام جرى توقيع بروتوكول تعاون بين مدير المركز ورئيس هيئة حماية البيئة شكا.

والى نخب المناسبة، بعدها التقى الجميع على غداء في مطعم الفيصل، القلمون.