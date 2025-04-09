المركزية - أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ ان "بتاريخ 25-3-2025، تعرّض موظفٌ لدى إحدى الشّركات، أثناء وجوده في محلّة الفنار على متن “فان” عائد للشّركة، لعمليّة سلب مبلغ من المال وذلك بعد أن شهر شخصٌ مجهول الهويّة على متن درّاجة آليّة مسدّسًا حربيًّا بوجهه وسلَبَهُ مبلغ ألف دولارٍ أميركي ناتج عن تحصيل أموال لصالح الشّركة، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد الفاعل وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة الرأس المدبّر لعمليّة السّلب، وهو المدعو:

ج. ز. (مواليد عام 1992، لبناني).

بتاريخ 27-3-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الدّورة.

بالتّحقيق معه، اعترف بأنّه الرأس المدبّر لعمليّة السّلب المذكورة وأنّه قام بتزويد المعطيات لشريكه في العمليّة الذي قام بتنفيذها.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه".