واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، متماسكة فوق مستوى 3500 دولار الرئيسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في أيلول.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة ليلامس مستويات 3540.64 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0054 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3607.60 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 92 بالمئة أن يخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.