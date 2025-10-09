صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

نفّذ عناصر وحدة الإنقاذ البحري في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع شركة “توتال”، مناورة ميدانية في البحر لمحاكاة مواجهة التلوّث النفطي، بهدف تعزيز الجهوزية ورفع مستوى التنسيق والقدرات العملية في التعامل مع الحوادث البيئية البحرية.

وشملت المناورة استخدام معدات متخصّصة لاحتواء ومعالجة بقع النفط، وتدريبات مشتركة لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التدخّل.