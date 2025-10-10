أعلن الدفاع المدني في غزة أن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من مناطق عدة في القطاع، ولا سيما من مدينتي غزة وخان يونس.



وقال محمّد المغير مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني بغزة لوكالة فرانس برس: "آليات الاحتلال انسحبت من مناطق عدة بمدينة غزة".



وأضاف: "هناك تراجع لآليات الاحتلال من جنوب ووسط مدينة خان يونس باتجاه شرق المدينة".