11:41 AMClock
اقليميات
  • Plus
  • Minus

الدفاع المدني في غزة يفيد بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق عدة

أعلن الدفاع المدني في غزة أن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من مناطق عدة في القطاع، ولا سيما من مدينتي غزة وخان يونس.
     
وقال محمّد المغير مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني بغزة لوكالة فرانس برس: "آليات الاحتلال انسحبت من مناطق عدة بمدينة غزة".
     
وأضاف: "هناك تراجع لآليات الاحتلال من جنوب ووسط مدينة خان يونس باتجاه شرق المدينة".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o