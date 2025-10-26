أفادت وزارة الداخلية السورية أمس أن قواتها نجحت في تفكيك وضبط خلايا «إرهابية وإجرامية مرتبطة بتنسيق خارجي» في محافظة اللاذقية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن جهات مرتبطة بالنظام السابق تحاول زعزعة أمن اللاذقية عبر تنفيذ «أعمال إرهابية» تستهدف المواقع الحيوية والحكومية وارتكاب جرائم القتل والخطف الممنهج.

وشدد البيان على عزم قيادة الأمن الداخلي على التعامل «بكل حزم وبجميع الوسائل القانونية المتاحة، مع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن أبناء المحافظة وسلامة الدولة».

ومن أبرز هذه الخلايا "خلية المجرم نمير بديع الأسد، وخلايا المجرمين محمد جابر ورامي مخلوف، الذين يواصلون دعم أنشطتهم الإجرامية الرامية إلى تقويض السلم الأهلي والنيل من تماسك الدولة والمجتمع".

وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد: " إننا في قيادة الأمن الداخلي سنتعامل بكل حزم، وبجميع الوسائل القانونية المتاحة، مع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن أبناء المحافظة وسلامة الدولة. كما ندعو كل من لا يزال ضالًّا أو مضلّلًا إلى التراجع الفوري وتسليم نفسه للجهات المختصة، والاستفادة من سبل العدالة القانونية"