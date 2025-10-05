نقل زوار قصر بعبدا عن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قوله، ردا على أسئلتهم عن احتمال تعرض لبنان إلى حرب إسرائيلية وشيكة، انه لم يسمع من أحد في نيويورك شيئا عن احتمال حصول حرب، على الرغم من كل ما قيل عن تهديدات إسرائيلية في هذا الخصوص، إلا ان رئيس الجمهورية اشار إلى انه لا يستطيع معرفة ما يمكن ان يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقد حث عون زواره على المبادرة والقيام بمشاريع في البلد، انطلاقا من توافر الأمن والاستقرار، وكرر الكلام عن ان البلد لا يقوم إلا على سواعد أبنائه في حال إقدامهم على الاستثمار، وقد سبق للرئيس قول هذه الكلام أمام أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك، مشيرا إلى ان لبنان لا يحتاج إلى مساعدات، بل إلى استثمارات.

ويأتي كلام رئيس الجمهورية الذي يعمل بقوة لبث الإيجابية والاستقرار، ويقوم باتصالات دولية مكثفة لتظهير الواقع اللبناني جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي يحول دون استكمال الجيش اللبناني انتشاره جنوبي الليطاني، في وقت دخلت فيه المنطقة مرحلة جديدة يعاد فيها رسم السياسات التي حكمتها على مدى عقود.