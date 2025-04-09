المركزية- التقى وزير الاتصالات شارل الحاج في مكتبه في الوزارة، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "زين" للاتصالات بدر ناصر الخرافي، وذلك في إطار زيارة يقوم بها إلى لبنان، شملت أيضًا كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في قطاع الاتصالات، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار والمشاريع المستقبلية المشتركة بين مجموعة "زين" ولبنان.

وأكد الخرافي خلال اللقاء أن الاستقرار في لبنان يشكّل عاملًا أساسيًا لعودة الاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشدّدًا على أهمّية توفير بيئة ملائمة تشجّع على الانخراط في مشاريع تنموية.

من جهته، توجّه الوزير الحاج بالشّكر إلى دولة الكويت على دعمها المتواصل للبنان، وعائلة الخرافي الحاضرة في لبنان منذ زمن طويل، فضلًا على الدور الذي لعبته شركة "زين" في قطاع الاتصالات اللبناني، مستعرضًا أمام الخرافي رؤيته لتطوير قطاع الاتّصالات، لاسيّما في ما يتعلق بالقانون ٤٣١، وخطّة الوزارة لرفع كفاءة القطاع في السنوات المقبلة.

كما قدّم الوزير الحاج التّهنئة للخرافي بمناسبة انتخابه رئيسًا لبورصة الكويت، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.



