المركزية- يقدّم بنك بيروت خدمة الخدمات المصرفية الذكية المبتكرة التي تُعيد تعريف كيفية إدارة الشركات اللبنانية لاحتياجاتها المصرفية، وذلك "في ظل التطوّر السريع للمشهد المالي اليوم حيث تشهد الخدمات المصرفية للمعاملات تغييرات جذرية" بحسب بيان صادر عن المصرف.

وأضاف: تحتاج الشركات اليوم إلى ما يتجاوز القدرات التقليدية للمعاملات، فهي تبحث عن حلول ذكية توفر تحليلات عميقة، وأمانًا متقدمًا، والوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي. تعتمد الخدمات المصرفية الذكية على البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية ومعالجة المعاملات الآلية لتوفير رؤى أعمق حول العمليات المالية. تساعد هذه الحلول في اتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا، وتحسين إدارة النقد، وتبسيط تدفقات المعاملات. من الواضح أن الشركات تتجه نحو المصرفية الذكية لإدراكها المزايا التنافسية المكتسبة من هذه العلاقة المصرفية الذكية، ويبقى بنك بيروت في المقدمة لضمان توفير الحلول المتطورة التي تواكب تطلعات الشركات للمستقبل.

