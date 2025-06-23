أعلنت قطر، الإثنين، إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء الدولة حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية: "في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استنادا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة".

وتابع البيان: "تؤكد وزارة الخارجية أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية".

وأكمل: "تجدد الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار".