دانت وزارة خارجية إيران في بيان، أوردته "إرنا"، "الاتهامات الباطلة والمزاعم غير المسؤولة والمخزية للرئيس الأميركي بشأن إيران، والتي أطلقها يوم الاثنين في الكنيست الصهيوني بحضور مجرمي الإبادة الجماعية".

وقالت: "إنّ أميركا، بصفتها أكبر مُنتج للإرهاب في العالم وداعماً للكيان الصهيوني الإرهابي المُجرم، لا تملك أي أهلية أخلاقية لاتهام الآخرين".

وأضافت أنّ "تكرار الادعاءات الكاذبة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني لا يبرر بأي حال من الأحوال الجريمة المشتركة للنظامين الأميركي والصهيوني في مهاجمة تراب إيران المقدس واغتيال أبناءها الغيارى".

وتابعت: "إن التفاخر والاعتراف بالجريمة والعدوان يزيدان من عبء مسؤولية أميركا عن ارتكاب هذه الجرائم، ويكشفان عن عمق عداء صانعي السياسة الأميركيين تجاه الشعب الإيراني العظيم".

واعتبرت أنّ "تواطؤ أميركا ومشاركتها الفاعلة في الإبادة الجماعية والتحريض على الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ليس خافياً على أحد، ويجب محاسبة أميركا على دورها في إفلات الكيان الصهيوني من العقاب، بما في ذلك منع أي إجراء فعال ضده في مجلس الأمن الدولي، وكذلك عرقلة الإجراءات القضائية الدولية لمحاكمة المجرمين الصهاينة".

ورأت أنّ "رغبة الرئيس الأميركي المُعلنة في السلام والحوار تتعارض مع سلوك أميركا العدائي والإجرامي ضد الشعب الإيراني"، وسألت: "كيف يُمكن لأحد أن يهاجم المناطق السكنية الآمنة والمنشآت النووية في بلد ما في خضم مفاوضات سياسية، ويقتل أكثر من ألف شخص، بمن فيهم نساء وأطفال أبرياء، ثم يدعي السلام والصداقة؟".

وختمت: "إن الإيرانيين، بالاستناد إلى ثقافتهم الغنية وتراثهم التاريخي، هم أصحاب منطق وحوار وتفاعل، وفي الوقت نفسه يتصرفون بشجاعة وعزم في الدفاع عن استقلال إيران وكرامتها الوطنية ومصالحها العليا".