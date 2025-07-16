Jul 16, 2025 7:24 PMClock
اقليميات
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الخارجية الإماراتية ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء

رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا، وأكدت "أهمية التهدئة وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، بشدة "التصعيد الخطير في جنوب سوريا، واستنكرت بشدة الغارات الإسرائيلية على المنطقة، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها".

وجددت التأكيد على "موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية".

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