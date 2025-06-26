أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية لـ”سكاي نيوز عربية”، اليوم الخميس، أن “إيران تواصل نشر الأكاذيب بشأن “إنجازاتها””.

وأشار إلى أن “العملية الأميركية في إيران ناجحة تمامًا”.

كما أفاد بأن “البرنامج النووي الإيراني عاد عدّة سنوات إلى الوراء”، قائلًا: “نجاح الضربات الأميركية في إيران أكبر من كل التوقعات”.

وقال: “نحن أمام “فوردو مدمّرة وبقايا منشأتي نطنز وأصفهان””.

كذلك، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن “العالم أصبح أكثر أمانًا بعد ضرب النووي الإيراني”.

وأضاف: “على حماس التخلي عن سلاحها لوقف القتال في غزة”.

وختم: “هدفنا توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية في المنطقة”.