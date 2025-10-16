أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، تعيين اللواء الركن يوسف حسن المداني رئيساً لهيئة الأركان، خلفاً للواء محمد عبدالكريم الغماري الذي أقرت الجماعة بمقتله في "جولات الصراع" مع إسرائيل، دون تفاصيل إضافية.

يرتبط المداني بمصاهرة مع زعيم الحوثيين، حيث تزوج من ابنة شقيقه، ويُعد القائد الميداني الأول في الجماعة.

يحتل المداني، المكنى أبو جبريل، المرتبة الثانية في قيادة ميليشيات الحوثي بعد زعيم المتمردين، عبدالملك الحوثي. وكان الحوثي أحد جنود المداني في حروب صعدة الست ضد الحكومة (2004-2009م). وطمح المداني لتولي قيادة الحركة بدلاً من الحوثي باعتباره الأحق عقب مقتل عمه مؤسس الجماعة.

ولعب المداني دوراً بارزاً في اجتياح صنعاء أواخر 2014م، حيث قاد المجاميع الحوثية التي اقتحمت دار الرئاسة وحاصرت منزل الرئيس عبدربه منصور هادي. قبل استكمال الانقلاب على السلطة الشرعية، فرضت الجماعة تعيينه ممثلاً لها في اللجنة الأمنية العليا، إلى جانب شقيقه طه المداني الذي قُتل في غارة للتحالف العربي. تحفظت الميليشيات على خبر مقتله لأكثر من عام للحفاظ على معنويات مقاتليها.



تشير المعلومات إلى أن المداني هو همزة الوصل الرئيسية بين ميليشيات الحوثي والحرس الثوري الإيراني وحزب الله. تولى عملية التواصل والإشراف على تدريب عناصرهم هناك، واستقدام خبراء ومدربين إيرانيين من حزب الله إلى اليمن، بالإضافة إلى إشرافه الكامل على العمليات اللوجستية للدعم المقدم للحوثيين.

عقب اجتياح صنعاء، تولى عملية الإفراج عن الإيرانيين المقبوض عليهم لدى السلطات اليمنية في عمليات موثقة لتهريب الأسلحة، وآخرها سفينة "جيهان 1 و2".

وُلد المداني عام 1977م في مديرية مستبأ بمحافظة حجة. هو الأوسط من بين إخوته العشرة، والأكثر تطلعاً للسلطة والقيادة. التحق بالمدارس العامة منتصف الثمانينات، لكنه فشل في الدراسة، مما دفع والده إلى إرساله مع شقيقه طه إلى صعدة للدراسة الدينية عند المرجعية الحوثية مجد الدين المؤيدي.

بعد بضعة أشهر، ترك المداني مدرسة المؤيدي ليلتحق بكتائب الشباب المؤمن التي أسسها حسين الحوثي في جبال مران. سرعان ما أصبح المداني الفتى المدلل لمؤسس جماعة الحوثيين، فأرسله عام 2002م إلى إيران عبر سوريا، حيث تلقى تدريباً مكثفاً في معسكرات الحرس الثوري ومكث هناك قرابة العام. بعد عودته، زوجه مؤسس الحوثية بابنته قبل اندلاع الحرب الأولى بأشهر قليلة، وفق معلومات نشرها الباحث اليمني الدكتور رياض الغيلي.

شارك المداني عمه حسين الحوثي في الحرب الأولى عام 2004م، وكان على رأس قائمة المطلوبين للدولة حينها. عندما حوصر قائد المتمردين، تمكن المداني من الفرار والنجاة بنفسه، بينما قُتل مؤسس الحوثية في ذلك الوقت.

وفق المعلومات المتوفرة، كان المداني يعتقد أنه الأجدر بقيادة الحركة الحوثية وخلافة عمه، لأنه عمل على جمع شتاتها وإعادة تنظيم صفوفها. لكن والد مؤسس الحوثية، بدر الدين الحوثي، عهد بالقيادة إلى ابنه عبدالملك. قبل المداني ذلك على مضض، رغم أن عبدالملك كان أحد جنوده في حروب صعدة، وأصغر منه سناً وأقل خبرة وتأهيلاً.

بحسب بعض المصادر، عمل المداني مؤخراً على إعداد النجل الأكبر لحسين الحوثي (شقيق زوجته)، ليكون بديلاً لعبدالملك في قيادة جماعة الحوثي.

أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن المداني، إلى جانب اثنين من قيادات ميليشيا الحوثي، وهم صالح مسفر الشاعر ومحمد عبدالكريم الغماري، على قائمة العقوبات الأممية.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المداني وسلفه، محمد الغماري.