أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) فجرا، استهداف السفينة "مينرفاغرتش" لانتهاك الشركة المالكة لها حظر دخول الموانئ الإسرائيلية.

وجاء في البيان الذي أوردته "روسيا اليوم": "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفُها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة (MINERVAGRACHT) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

تابع: "تمت عملية الاستهداف في خليج عدن بصاروخ مجنح، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي الآن معرضة للغرق".

وأشار إلى أن "شعبنا اليمني العظيم المجاهد الصابر مستمر وسيستمر في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد جريمة القرن. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وختم: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليجِ عدن، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات والسفن من مغبة انتهاك الحظر المعلن عنه سابقا".