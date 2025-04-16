قال رئيس الحكومة نواف سلام خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار: "عقدنا اكثر من لقاء خلال الفترة الماضية مع شركة "الميدل إيست "واللقاء الأهم سيكون في عيد الشركة ٨٠ بعد عدة اشهر، ولكن المناسبة اليوم هي مهمة جدا، فأنا وخلال عملي ودراستي في الخارج ، وكما جميع اللبنانيين كنا نرى بان شركة طيران الشرق الأوسط كانت منافسة للسفارات اللبنانية في الخارج ان من خلال مكاتبها أو طياريها أو مضيفيها، فهي بالفعل تمثل وجه لبنان الجميل في الخارج، كونها بأهمية سفاراتنا، اما بالنسبة لوجه الشركة الداخلي التي تلعبه والدور الذي تقوم به ليس فقط على طريق المطار بل داخل المطار ايضاً، من حيث قيامها بتأهيل المطار داخلياً، والان اطلعنا على ما ستقوم به من تأهيل لصالون الشرف وغير ذلك من الأعمال، وذلك بمبادرة وهبة من الشركة، وكما قال وزير الأشغال فان شركة طيران الشرق الأوسط هي نموذج مميز عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكما هو معروف فهي شركة خاص وفيها مساهمين ولكن لديها اهتمام بالشأن العام."

أضاف:"طريق المطار هي اول ما يراه الداخل الى لبنان ان كان مغتربا لبنانيا عائدا الى بلده أو سائحا يزور لبنان، فالطريق تستحق كل الأعمال والتأهيل التي ستقوم بها شركة "خطيب وعلمي" وهو ما تم عرضه اليوم، كما ان الموضوع الأهم هو الموضوع الأمني على طريق المطار وهو ما يتم العمل به مع وزير ي الدفاع والداخلية ، وفي هذا الاطار عقدنا اجتماعات لتعزيز الأمن على طريق المطار".

وفي الختام:" أريد ان أشكر واهنىء رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محمد الحوت وايضاً أريد ان اشكر جميع العاملين في الشركة من دون استثناء على الجهود التي يقومون بها ."

وبعد ذلك ،جال الرئيس سلام في حضور وزراء السياحة والداخلية والأشغال ومحمد الحوت على مختلف أقسام الشركة واستمع الى شرح مفصل الى الموظفين عن سير العمل في هذه الأقسام.

رسامني: بدوره، أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن “مشروع الاهتمام بالمطار لا يكتمل إذا لم نُعِر الطريق التي تؤدي إليه العناية اللازمة، فهي تجسّد قيمة وطن بأكمله”.

وأشار رسامني إلى أن الوزارة تأمل في إنجاز المشروع خلال مدة لا تتجاوز الشهرين أو الثلاثة أشهر.

وأضاف: “لتسريع تنفيذ المشروع، من الضروري تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ونحن نعمل حاليًا على إنشاء هيئة ناظمة للطيران المدني ولكل المرافئ التي تساهم في زيادة إيرادات الدولة”.

الحوت: من جهته، رأى المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في “شركة طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت أن لبنان دخل مرحلة جديدة بعد إعلان وقف إطلاق النار، تزامنًا مع انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة.

وقال الحوت إن هذه المرحلة تحمل بوادر تحسّن على أكثر من صعيد، مشيرًا إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل بات مطّلعًا على ملفات وزارته، وأضاف: “في ما يتعلق بالمطار، أكد الوزير أن صالون الشرف لا يجب أن يبقى على حاله، وقد زوّدناه بالخرائط اللازمة، كما تحدث عن ضرورة إنارة طريق المطار، وأعطانا الأسماء التي يجب أن نجتمع معها لتنفيذ الأعمال المطلوبة”.

وفي السياق نفسه، توجه الحوت بالشكر إلى وزير الداخلية “على جهوده في ترسيخ مفهوم ضبط الإعلانات العشوائية المنتشرة على طريق المطار والجسور والأنفاق المؤدية إليه”، مؤكدًا أن “هذه المساحات العامة يجب أن تخلو من الإعلانات السياسية وأن تُخصص فقط للإعلانات التجارية المنظمة”.

جولة: وبعد ذلك، جال الرئيس سلام في حضور وزراء السياحة والداخلية والأشغال والحوت على مختلف أقسام الشركة واستمع الى شرح مفصل الى الموظفين عن سير العمل في هذه الأقسام.