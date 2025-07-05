استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية.

كما التقى لامي وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في أول زيارة لوزير الخارجية لامي منذ 14 عاماً وأعلنت حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه استرليني لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين.