قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اليوم الاثنين لبحث التطورات والمستجدات في المنطقة.بحسب وكالة "رويترز"

وتأتي الزيارة غداة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بعدما اتهمت الدولة العبرية حركة حماس بخرق وقف إطلاق النار الساري منذ 10أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية.

يأتي ذلك، بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس لا يزال سارياً، وذلك عقب الأحداث التي شهدها القطاع، الأحد.

وأضاف: "لقد قاموا ببعض عمليات إطلاق النار، ونحن نعتقد أن القيادة ربما لم تكن متورطة في ذلك. تعلمون أن هناك بعض المتمردين في الداخل"، على حد تعبيره.