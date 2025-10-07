Oct 7, 2025 8:31 PMClock
الحكم الأقسى حتى الآن.. 966 مليون دولار بسبب علاقة بودرة الأطفال بالسرطان

أمرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس شركة «جونسون آند جونسون» في وقت متأخر من الاثنين، بدفع 966 مليون دولار لأسرة امرأة توفيت بعد إصابتها بنوع من السرطان يصيب طبقة الأنسجة الرقيقة التي تغطي العديد من الأعضاء الداخلية، بعدما تبين لها أن الشركة مسؤولة عن ذلك.
وهذه أحدث دعوى تواجه فيه الشركة اتهامات بأن منتجاتها من بودرة الأطفال تسبب السرطان.

