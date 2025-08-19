المركزية- شهران فاصلان عن انطلاقة بطولة لبنان لكرة السلة، وتحضيرات الفرق لاتزال قائمة وتتكثف شيئاً فشيئاً.

وتشير التقديرات الى أن البطولة ستبدأ في 18 تشرين الأول المقبل إن لم يحدث أي طارئ على صعيد الأوضاع في البلاد. وسيكون النظام المعتمد ثلاثة لاعبين أجانب لكافة الأندية، أي أجنبيان على ارض الملعب والأجنبي الثالث على مقاعد البدلاء.

في هذا الوقت، أعلن كل من ناديي الحكمة والرياضي نيتهما المشاركة في كأس الأندية العربية التي ستقام في دبي الشهر المقبل، حيث ستبدأ الدورة في 26 أيلول وتنتهي في 6 تشرين الأول المقبل، فيما لا يزال فريقا بيروت وهومنتمن يدرسان خيار المشاركة من عدمه.

أما على صعيد آخر الإنتقالات، فقد أعلن نادي بيروت فيرست التعاقد مع اللاعب الاميركي البيرت جيمز انغليش الذي سبق أن لعب مع نادي هوبس الموسم الماضي، إضافة الى التعاقد مع الاميركي طوني ميتشيل.

اما الانترانيك، فقد وقّع مع اللاعب الجنوب السوداني دينغ للموسم المقبل.