المركزية- بدأ فريقا الحكمة والأنطونية اللذان يمثلان لبنان تحضيراتهما للمشاركة في كأس الأندية العربية في دبي الشهر المقبل من 26 ايلول ولغاية 6 تشرين الأول.

وإذ حسم كل من الحكمة والأنطونية القرار بالمشاركة في هذه الكأس، يتجه نادي الرياضي على الأغلب الى عدم المشاركة بسبب عدم اكتمال تشكيلته بعد.

وكان الحكمة وقّع مع لاعبين أجنبيين أميركيين إيريك غرين وتوني كار، الى جانب توقيعه مع لاعب بيروت السابق علي حيدر والتجديد لصالح جاد خليل، جيرار حديديان، جهاد الخطيب ومارك خويري. كما إستعاد الحكمة جهود لاعبه السابق الصاعد رودي الحاج موسى من الانطونية.

أما نادي الانطونية، فوقّع حتى الآن مع أجنبي واحد هو الاميركي ريكي ليدو لاعب بيروت السابق، وجدد لميغيل مارتينز وباتريك بو عبود.

إشارة الى أنه يشارك الى جانب ناديي الحكمة والانطونية في كأس دبي، كل من النصر الامارتي حيث ستقام المباريات على ملعبه، ومن سوريا الوحدة والفداء، ومن الكويت القادسية والكويت وكاظمة. اما من البحرين، فنادي المنامة والاهلي طرابلس من ليبيا والريان، والعربي من قطر والبشائر السيب من عمان وأخيراً الشعب والميناء من اليمن.