عقب الهجوم الأميركي على 3 منشآت نووية في إيران ليل السبت الأحد، أنذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بـ"ردّ عنيف".

واعتبر أنّ "واشنطن وضعت نفسها بشكل مباشر على خط المواجهة للعدوان بمهاجمة المنشآت السلمية".

وأكد الحرس الثوري أنّ "أميركا لا تملك المبادرة ولا القدرة على الهروب من عواقب الرد العنيف"، متوجّهاً إلى القيادة الأميركية بالقول: "على الغزاة الآن انتظار ردود ستجعلهم يندمون".



كما تطرّق الحرس الثوري الإيراني إلى القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنّ عدد وانتشار وحجم القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة لا يُشكّل قوة بل نقطة ضعف".

أضاف: "نؤكد بقوّة أن التكنولوجيا النووية الإيرانية والسلمية لا يمكن تدميرها بأي هجوم"، معلناً "تحديد مسارات الطائرات المشاركة في هذا العدوان وهي تحت المراقبة".