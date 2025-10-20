6:29 AMClock
الحرس الثوري ينفي تورّط إسرائيل بمقتل إبراهيم رئيسي

نفى مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق اللواء محمد رضا نقدي، أي تورط لإسرائيل في مقتل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي.

وقال اللواء محمد رضا نقدي في مقابلة: "لم يكن لإسرائيل أي علاقة بقضية استشهاد السيد رئيسي". 

واشار في تصريحاته إلى وثائق اطلعت عليها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وتقارير تلقاها، قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق: "كان هذا حادثًا، وليس اغتيالًا". 

ولا يزال تحطم مروحية إبراهيم رئيسي الذي أدى إلى وفاته ورفاقه، موضع تكهنات حيث يصر بعض أعضاء مجلس الشورى الإسلامي وعائلته على أنه اغتيل.
 

