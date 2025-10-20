نفى مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق اللواء محمد رضا نقدي، أي تورط لإسرائيل في مقتل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي.

وقال اللواء محمد رضا نقدي في مقابلة: "لم يكن لإسرائيل أي علاقة بقضية استشهاد السيد رئيسي".

واشار في تصريحاته إلى وثائق اطلعت عليها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وتقارير تلقاها، قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق: "كان هذا حادثًا، وليس اغتيالًا".

ولا يزال تحطم مروحية إبراهيم رئيسي الذي أدى إلى وفاته ورفاقه، موضع تكهنات حيث يصر بعض أعضاء مجلس الشورى الإسلامي وعائلته على أنه اغتيل.

