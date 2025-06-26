Jun 26, 2025 4:43 PMClock
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كان قد زار لبنان قبل يومين من مقتله في إيران.. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل محمد سعيد أيزدي

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل "محمد سعيد إيزيدي" المعروف بالحاج "رمضان"، في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وكشفت مصادر لقناة "الحدث"، اليوم الخميس، أن إيزيدي كان مسؤولاً عن نقل الأموال لحزب الله منذ تأسيسه، مما جعله عنصراً أساسياً في إدارة العمليات المالية بين إيران وحزب الله.

وأوضحت المصادر أن إيزيدي كان قد زار لبنان قبل يومين فقط من مقتله في إيران. وأضافت أن مقتل "هيثم بكري"، صاحب شركة صرافة في لبنان، قبل يومين، يرتبط بزيارة إيزيدي الأخيرة إلى بيروت.

وأشارت المصادر إلى أن اغتيال إسرائيل لإيزيدي أدى إلى قطع وسيلة رئيسية لإيصال الأموال الإيرانية إلى حزب الله، ما دفع الحزب إلى إيقاف آلية نقل الأموال التي كان يعتمدها مع إيران.

ويعمل حزب الله حالياً على تطوير بدائل لآلية نقل الأموال التي تعطلت بعد فقدانه إيزيدي وبكري، وهما من الشخصيات المحورية في هذه العمليات.

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