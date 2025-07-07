أكد اللواء إبراهيم جباري مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني جاهزية القوات الإيرانية أمام أي عدوان، وقدرتها على إطلاق الصواريخ على إسرائيل يوميا ولمدة عامين متواصلين.

وقال اللواء جباري في تصريح لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية: "إن المدن والمنشآت الصاروخية التي نمتلكها تحت الأرض هائلة لدرجة أننا لم نظهر بعد غالبية قدرات بلادنا الدفاعية".

وأضاف حول الجاهزية للتعامل مع أي هجوم يشن على البلاد، أجاب جباري: "قواتنا المسلحة في قمة جاهزيتها. وقال الشهيد حاجي زاده ذات مرة: إذا اندلعت حرب بيننا وبين إسرائيل وأميركا، حتى لو أطلقنا عليهم الصواريخ يوميا لمدة عامين، فإن قدراتنا لن تنفد".

وأكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن "ما رأيناه حتى الآن لم يكن سوى قدرات القوات الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني"، مشيرا إلى: "في الوقت الحالي، فإن المستودعات والمدن الصاروخية والمرافق التي نمتلكها تحت الأرض هائلة لدرجة أننا لم نظهر بعد غالبية قدراتنا الدفاعية وصواريخنا الفعالة".

وتابع المستشار: "إذا أراد العدو الصهيوني مواصلة الحرب ومهاجمة بلدنا، فسيكون ذلك اليوم مشهودا، لأن جيشنا والحرس الثوري والقوات البرية والجوية لم تنزل إلى الميدان بكامل قوتها بعد. إذا حدث ذلك، فسينزل الجميع إلى الميدان، وستنزل جبهة المقاومة أيضا إلى الميدان".

وتزامنت تصريحات جباري مع ما ذكره المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، وقال: "سنوجّه ردا قاصماً، جاداً، ويجعل العدو يندم، على أيّ عدوان محتمل من قبل الكيان الصهيوني المحتل".

