أعلن نائب منسق الحرس الثوري الإيراني سردار محمد رضا نقدي بأن الصواريخ الإيرانية في الأنفاق لم تتعرض لأي ضرر حتى ولو كان بحجم جناح بعوضة خلال العمليات الأخيرة، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد أيضا أن "التقديرات في قيادة الحرس الثوري لم تكن تتوقع قيام العدو بضرب قادة الحرس في منازلهم أثناء تواجدهم مع زوجاتهم وأطفالهم"، مشيرا إلى أن "هذا النوع من الهجمات أحدث صدمة للقيادة العسكرية الإيرانية".

وقال: "إن المعرفة والصيغ وجميع تفاصيل تصميم وتصنيع منصات إطلاق الصواريخ لدينا محلية 100%، ولا يوجد أي نقص في هذا الصدد. في الواقع، منصاتنا أكثر مما كانت عليه في 13 حزيران"، في إشارة إلى يوم اندلاع حرب الـ12 يوما مع إسرائيل.

وأوضح نقدي أنه خلال عملية "الوعد الصادق 1"، "أصبح واضحا بالنسبة لنا أن الخصم الحقيقي لإيران ليس الكيان الصهيوني فحسب، بل هناك جهات أخرى"، مجددا التأكيد على أن "قادة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتسمون بالحكمة والشجاعة، وينفون أن يكونوا جبناء أو مترددين في المواجهات"، مشددا على أنهم "لم يطلبوا وقف إطلاق النار خلال الحرب".