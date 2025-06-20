فيما دخلت المواجهة الإيرانية الإسرائيلة المباشرة بين البلدين أسبوعها الثاني، تستمر الضربات بين إيران وإسرائيل اليوم الجمعة، مع أوامر إسرائيلية بتكثسف الهجمات على أهداف النظام الإيراني.

"زعزعة استقرار النظام"

وقد أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائي كاتس الجيش بتكثيف الهجمات على أهداف النظام الإيراني في طهران.

ولفت إلى أن "الهجمات تستهدف زعزعة استقرار النظام الإيراني"، مؤكّداً أنّه "يجب أن نقصف جميع رموز النظام وآليات قمع الشعب، مثل (قوات) الباسيج وقاعدة نفوذ النظام، مثل الحرس الثوري".

وقد أفاد الجيش الإسرائيلي بمهاجمة مقر للأمن الداخلي الإيراني في طهران.

في آخر الأرقام، لفتت وزارة الصحة الإسرائيليةإلى أن 54 مصاباً وصلوا إلى المستشفيات منذ الصباح نتيجة الهجمات الإيرانية.

وذكرت أن أكثر من 2500 شخص أصيبوا منذ بداية الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

في الموازاة، أكّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين الاستمرار في استهداف المواقع النووية الإيرانية"، مشيراً إلى أن "تدمير منصّات الصواريخ الإيرانية يساعدنا على تحقيق أهداف الحرب".

وقال: "نعرف أن إيران ستستمر في مهاجمتنا والعملية العسكرية لم تنتهِ بعد"، متابعاً: "مستمرون في عمليتنا العسكرية ضد إيران حتى تحقيق أهدافها".

وختم: "لا يمكننا الاستمرار في العيش في ظل التهديد الإيراني".

صباحاً، أدى إلى سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى في بئر السبع إلى سقوط جرحى وأضرار،

الميدان الإيراني...

تظاهر آلاف الإيرانيين في العاصمة طهران تنديداً بالهجمات الإسرائيلية على بلادهم، وردّدوا شعارات دعم لقادتهم، حسبما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

وقال مذيع الأخبار "هذه جمعة تضامن ومقاومة الأمة الإيرانية في جميع أنحاء البلاد". وأظهرت اللقطات متظاهرين يرفعون صوراً لقادة قُتلوا منذ بداية الحرب مع إسرائيل، بينما لوّح آخرون بأعلام إيران و"حزب الله".

وحمل متظاهر لافتة كتب عليها "أضحّي بحياتي في سبيل المرشد" الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأفاد التلفزيون الرسمي بتنظيم تظاهرات من هذا القبيل في مدن إيرانية أخرى، أبرزها تبريز (شمال غرب) وشيراز (جنوب).

بدورها، أعلنت وزارة الصحّة الإيرانية أن إسرائيل استهدف مستشفى في طهران، في حادثة تُعد الثالثة من نوعها.

وأضافت الصحّة الإيرانية أن "الاحتلال استهدف 6 سيارات إسعاف ومركز خدمات صحية منذ بدء عدوانه".

إلى ذلك، أعلنت إدارة الطوارئ الإيرانية تضرّر 5 مستشفيات وتأثر المرضى بسبب ضربات إسرائيلية خلال الأيام الماضية.

.في السياق، أفادت وكالة "فارس" نقلاً عن وزارة الدفاع الإيرانية أن جميع المنشآت العسكرية تواصل عملها بقوة رغم الهجمات الإسرائيلية المستمّرة على الصناعات العسكرية في البلاد.

وشدّدت على أنّها جهّزت قوّاتها المسلحة بكافة الاحتياجات اللازمة للقتال لسنوات عدّة مقبلة.

بئر السبع ثانية

كما أطلقت إيران صباحًا موجة جديدة من الصواريخ نحو جنوب إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

كما أضاف أنه يعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى تفعيل منظومات الدفاع في مناطق عدة.

من جهتها، أكدت خدمات الاسعاف الإسرائيلية أنها تعاين أضرارا في 18 منزلاً، بعد انتهاء الهجوم الإيراني.

وتم اعتراض صاروخ إيراني مع سقوط شظاياه في منطقة بئر السبع. رجحت المعلومات ان يكون عنقوديا ما سبب أضرارا مادية كبيرة.

وكانت منطقة بئر السبع شهدت أمس الخميس سلسة هجمات صاروخية طالت مستشفى سوروكا.

كما استهدفت الصواريخ الإيرانية بلدتي آزور ورامات غان قرب تل أبيب، ما أدى إلى إصابة 271 شخصا، وفق خدمة الاسعاف الإسرائيلية.

فيما قدر عدد المسيرات الإيرانية التي أطلقت خلال الأيام الـ 8 من المواجهات، بأكثر من 200 مسيرة فضلا عن 450 صاروخاً. إذ أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، أن إيران أطلقت أكثر من 450 صاروخاً باليستياً ومئات الطائرات المسيرة على إسرائيل خلال الأيام الماضية.وقال في إحاطة صحفية أمس "على مدار الأيام الماضية، أطلقت طهران أكثر من 450 صاروخاً باليستياً ومئات الطائرات المسيرة".