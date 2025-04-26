كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور اليوم السبت عن خطة متكاملة لنقل مبنى فندق "ميتروبوليتان بيروت" إلى موقع جديد عبر بارجة بحرية، وذلك بعد اكتمال الدراسة الفنية واللوجستية للمشروع.

ونشر الحبتور تسجيلاً يوثق اجتماعه مع الفريق الهندسي في مجموعة الحبتور، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركة الاستشارية وشركة سكك الحديد الصينية، التابعة للحكومة.

وأوضح أن الدراسة التي أعدها الفريق الهندسي جاءت وافية وشاملة، معربا عن رضاه الكامل عن النتائج، ومؤكدا حماسته لتحويل هذه الفكرة المعقدة إلى واقع عملي قريبا.

وفي الفيديو، يتحدث الهندس عن خطة لتقطيع المبنى وتحويله الى قطع قابلة للنقل والشحن من مكانها الحالي الى موقع آخر . وأوضح أن تجربة اعتمدتها شركة شكك الحديد الصينية ستطبق لفندق متروبوليتان,

وشرح المهندس الصيني ويدعى زو "أننا سنقوي كل وصلة أفقياً وعمودياً لنتأكد أن الهيكلية آمنة ثم سيكون لدينا خط مناسب لنقله".

ويوحي الحديث وكأن ثمة اتجاهاً لنقل الى سوريا أو عبرها، ذلك أن المهندس من مجموعة الحبتور أشار الى وسيلتين لنقل الفندق، بما فيها في البر، وهي صعبة نظراً الى "الطرق المتعرجة والجبال"، وأخرى عبر البحر.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرارات سابقة اتخذها الحبتور بداية هذا العام، حيث أعلن، في 28 كانون الثاني/ يناير 2025، عن إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية في لبنان، وبيع ممتلكاته هناك، مستشهدا بـ"غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب"، وفق ما ذكره عبر منصته الرسمية. وأشار حينها إلى أن خسائر استثماراته المجمدة في لبنان تجاوزت 1.4 مليار دولار.

يُذكر أن الحبتور كان قد أرسل خطابا مفتوحا إلى الحكومة اللبنانية العام الماضي، احتجاجا على قيود مالية منعت تحويل أموال مجموعته إلى الخارج.

ويمثل مشروع نقل مبنى "ميتروبوليتان بيروت" تحديا هندسيا فريدا، من حيث التعقيد اللوجستي وحجم العمليات، وهو ما اعتبره مراقبون دليلاً على سعي مجموعة الحبتور للحفاظ على استثماراتها النوعية، حتى في ظل تغيّر البيئات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

المصدر: النهار