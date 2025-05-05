المركزية- التقى وزير الاتصالات شارل الحاج في مكتبه في الوزارة، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال، يرافقها نائب رئيس قسم التعاون لشؤون الاقتصاد والاتفاق الأخضر والتنمية المحلية في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيريل دوايلين، وتم البحث في سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بمبادرات التنمية المستدامة، والمشاريع الداعمة للاقتصاد الأخضر.

وخُصّص اللقاء للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في مجال الاتصالات، كما جرى التطرق إلى مشروع "ميدوزا" الذي يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى ربط لبنان بشبكة الألياف البحرية في حوض المتوسط.

وأكّد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق لما فيه مصلحة لبنان.