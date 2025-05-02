المركزية- عقد وزير الاتصالات شارل الحاج اجتماعًا موسعًا مع نقابة موظفي شركتي الخليوي برئاسة النقيب مارك عون، بحضور إدارة شركتي "ألفا" و"تاتش"، تمّ خلاله البحث في أوضاع القطاع وحقوق الموظفين، مع التركيز على سبل تحسين الأداء وتطوير الخدمات وزيادة الإنتاجية.

وفي الاجتماع، بارك الوزير الحاج للنقابة الجديدة تولّيها مهامها، مؤكداً عزمه النّظر الجدي في ملف الرواتب والحقوق، وإعطاء كل ذي حقّ حقه في التقدّم والترقّي داخل الشركة، استنادًا إلى الكفاءة، لافتًا الى أنّه مؤتمن على هذا القطاع باسم الدولة اللبنانية، وسيتصرّف بما يضمن مصلحة الموظفين والقطاع معًا.

ودعا النقابة الى اعتماد لغة الحوار لأنها وسيلة أساسية لمعالجة المطالب، بعيداً عن التشنّج والتعطيل، مؤكداً أنّ توفر النيات الصادقة كفيلٌ بإيجاد حلول عبر النقاش البنّاء، مع وجوب التركيز على تطوير القطاع وتعزيز الإنتاجية لما فيه مصلحة الجميع.

كما دعا إدارتي شركتي الخليوي إلى رفع هيكلية إدارية جديدة مبنيّة على الكفاءة والجدارة، مشدّدًا على أن الإنتاجية وتطوير القطاع هي الأولوية المطلقة في هذه المرحلة. كما دعا إلى تعاون بين النقابة وإدارتي الشركتين، والعمل بروح الشراكة للمضي قُدُمًا بالقطاع.

وجدّد الحاج التزامه بالعمل على تفعيل الهيئة المنظّمة للاتصالات وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم".