صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 19 / 7 /2025، أوقفت وحدات من الجيش 37 شخصًا وفقًا لما يلي:

• توقيف 31 سوريًّا عند حاجز شدرا – عكار لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

• توقيف المواطن (م.س.) و5 سوريين عند حاجز تربل – طرابلس لإقدام الأول على تهريبهم عبر الحدود ولتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس، المواطنَين (ف.ب.) و(م.ع.) والسوريَّين (م.ش.) و(ذ.ش.) لقيامهم بأعمال تخريب لإحدى دور العبادة في المنطقة.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الهرمل – بعلبك المواطنَين (م.د.) و(ع.ب.) و٢٧ سوريًّا لإقدام الأول والثاني على تهريبهم عبر الحدود ولتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.