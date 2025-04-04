Apr 4, 2025 10:13 AMClock
عدل وأمن
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الجيش يوقف مطلوبين في البقاع

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضبطت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات، وذلك في منطقة حي الشعب - بعلبك.
كما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة يونين – بعلبك المواطن (ز.ك.) لحيازته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.
كذلك أوقفت الوحدة في منطقة الطيبة – بعلبك المواطن (ه.ا.) والسوري (ن.م.) لإطلاقهما النار وحيازتهما سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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