الجيش يواصل ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة المخدرات

المركزية- صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
يُواصل الجيش ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة المخدرات، وعمليات الرصد والتتبع الأمني للمطلوبين. في هذا السياق، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت 4 أشخاص وفقًا لما يلي:
•    توقيف المواطنَين (ق.ب.) و(ض.ع.) في بلدة قب الياس - زحلة بجرم إطلاق النار.
•    توقيف المواطن (ا.ي.) في بلدة نحلة – بعلبك، وضبط سلاح حربي في حوزته. 
•    توقيف المدعو (م.ح.) في شارع الحمرا – بيروت، وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات في حوزته.
كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بوداي – بعلبك، وضبطت آلات لتصنيع المخدرات، وعملت على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة.
كذلك ضبطت وحدة من الجيش عند الحدود اللبنانية – السورية في منطقة مشاريع القاع – الهرمل نحو 52 ألف حبة كبتاغون.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

