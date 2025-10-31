المركزية - أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان ان "بتاريخ 30 / 10 /2025، أُقيمت في منطقة حنوش - حامات مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2026 بحضور قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده والقائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان Keith Hanigan، وعدد من الملحقين العسكريين وضباط الجيش، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وعن منظمات دولية. سبقت المناورة مرحلةٌ أولى اعتبارًا من 20 ولغاية 29 / 10 /2025، تضمنت تمارين فرعية واجتماعات للتنسيق وتبادل الخبرات بين القوى المشاركة.

نفذت المناورة القوات البحرية والقوة البحرية المشتركة التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل بمشاركة عدد من وحدات الجيش، من بينها القوات الجوية والطبابة العسكرية والشرطة العسكرية وفوجا الهندسة ومغاوير البحر، وعناصر من الجيش الأميركي، بالإضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي.

تضمنت المناورة عملية مشتركة بحرًا وبرًّا وجوًّا، وتخللها اعتراض سفينة بعد سيطرة إرهابيين عليها، وإخلاء جرحى بالطوافات ومعالجتهم من قبل الصليب الأحمر اللبناني، بالإضافة إلى رصد خلية إرهابية في منطقة حنوش والاشتباك معها والقضاء عليها، مع تنفيذ رمايات بحرية وعمليات بحث وإنقاذ. وقد هدفت المناورة إلى تعزيز قدرات الجيش لا سيما البحرية منها بهدف حماية المياه الإقليمية اللبنانية، والتنسيق بين الجيش وسائر المؤسسات الأمنية، إلى جانب تعزيز مستوى التعاون مع الجيوش الصديقة".