صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تحذّر قيادة الجيش المواطنين من خطورة التطبيقات Applications المشبوهة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير مسؤولة، كونها تُستغل من العدو الإسرائيلي بشكل سري للتواصل معهم واستدراجهم إلى العمالة. كما تلفت القيادة إلى أن التواصل مع العدو من خلال هذه التطبيقات يعرّضهم للملاحقة القانونية بموجب المادتَين ٢٧٨ و٢٨٥ من قانون العقوبات (جريمتَي إجراء الاتصال مع العدو وإقامة صلات غير مشروعة معه).

في السياق نفسه، تشدد القيادة على أهمية التحلي بالمسؤولية والوعي تجاه مخططات العدو الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته ضد بلدنا واستهدافه المواطنين في مختلف المناطق، ويسعى بمختلف الوسائل إلى زعزعة أمن الوطن واستقراره.