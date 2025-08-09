نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، المؤهل أول الشهيد عباس فوزي سلهب والمجند الشهيد احمد فادي فاضل والمجند الشهيد ابراهيم خليل مصطفى والمجند الشهيد هادي ناصر الباي والمجند الشهيد محمد علي شقير والمجند الشهيد يامن الحلاق الذين استشهدوا بتاریخ 9/8/2025 جراء وقوع انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر، وذلك في وادي زبقين – صور. وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:

• المؤهل أول الشهيد عباس فوزي سلهب.

- من مواليد 15/ 2/ 1982 يونين – بعلبك البقاع.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن بتاريخ 16/ 3/ 2006.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولد.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

• المجند (مددت خدماته) الشهيد احمد فادي فاضل

- من مواليد23/ 6/ 2003 الغبيري - بعبدا.

- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 2/ 1/ 2023.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

• المجند (مددت خدماته) الشهيد ابراهيم خليل مصطفى

- من مواليد10/ 8/ 2003 مجدلون - بعلبك.

- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 3/ 7/ 2023.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

• المجند (مددت خدماته) الشهيد هادي ناصر الباي

- من مواليد 21/ 9/ 2001 صور.

- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 1/ 8/ 2023.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

• المجند (مددت خدماته) الشهيد محمد علي شقير

- من مواليد 22/ 2/ 2003 الليلكي - بعبدا.

- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 1/ 11/ 2024.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

• المجند (مددت خدماته) الشهيد يامن الحلاق

- من مواليد 1/ 1/ 2003 قرحة - عكار.

- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 1/ 11/ 2024.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)