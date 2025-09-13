Sep 13, 2025 1:10 PMClock
الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيناثا بين الساعة 01:00 والساعة 03:00

