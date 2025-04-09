Apr 9, 2025 10:41 AMClock
عدل وأمن
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الجيش: توقيف مواطن و17 سوريًا في بعلبك

المركزية - صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أوقفت وحدة من الجيش في بلدة رسم الحدث – بعلبك المواطن (م.د.) لمحاولته تهريب 17 سوريًّا إلى الأراضي اللبنانية بواسطة آلية نوع فان.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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