المركزية - صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أوقفت وحدة من الجيش في بلدة رسم الحدث – بعلبك المواطن (م.د.) لمحاولته تهريب 17 سوريًّا إلى الأراضي اللبنانية بواسطة آلية نوع فان.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".